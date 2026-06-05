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Политика

Путин заявил о росте российского ВВП в апреле

Путин: в апреле ВВП вырос несмотря на все проблемы на 1,3%
Иван Секретарев/РИА Новости

В апреле российский ВВП увеличился на 1,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«ВВП в апреле этого года вырос на 1,3%, а за первые четыре месяца текущего года он увеличился еще на 0,2%», — сообщил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Он отметил, что слышит критику со всех сторон о том, что экономика страны якобы находится в стагнации.

«Да, у нас есть проблемы, но мы достигли уровня, на котором многие страны ЕС живут уже долгое время», — добавил Путин.

По его словам, важно сохранить основы макроэкономической политики.

«Я уверен, что движение вперед и вверх будет продолжаться... Необходимо закрепить эти тенденции. Наше противостояние на международной арене и наш суверенитет становятся все более устойчивыми», — подчеркнул президент.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее ВВП России в марте составил 1,1% от годового роста.

 
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