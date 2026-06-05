Путин раскрыл уровень госдолга России

Сегодня уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что у стран Запада сейчас печальное состояние государственных финансов. В частности, госдолг еврозоны по итогам 2025 года вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели наблюдаются у Греции, Италии и Франции, где они выросли до 146%, 137% и 115% соответственно, уточнил президент.

«У России, кстати, 16,4%», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что по итогам 2026 года дефицит бюджета России «может подрасти». Однако, как уточнил президент, показатель все равно окажется меньше, чем в других промышленно развитых странах.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее стало известно, что Россия планирует полностью погасить внешний долг.