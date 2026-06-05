Путин заявил, что страны Запада запустили эрозию ВТО

Путин: эрозию ВТО запустили страны Запада, которые и создавали эту организацию

Универсальные правила торговли которые внедрялись в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) стали неинтересны, при этом процесс эрозии был запущен странами Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО подорвали доверие к этим институтам», — сказал он.

Глобальная торговая архитектура сегодня уходит от первоначальных принципов, подчеркнул президент. Санкции и блокировка международных активов России повлияли на ситуацию. Теперь все страны без исключения могут лишиться доступа к своим законным активам.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

В январе директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз уже «поделил» на бумаге незаконно замороженные активы Российской Федерации между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.

Ранее Путин заявил, что Запад может изымать активы под предлогом отношения к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).