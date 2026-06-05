Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Меркель вновь отказалась от роли посредника на переговорах с Россией

Меркель: переговоры с Путиным можно вести только при наличии политической власти
Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает себя подходящим кандидатом для посредничества в переговорах с Россией, поскольку у нее нет необходимой политической власти. Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«С российским президентом — это я знаю по своему опыту — можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», — пояснила Меркель, отвечая на вопрос о причинах своего нежелания выступать в роли посредника между ЕС и Россией.

Она также отметила, что сама и бывший президент Франции Франсуа Олланд никогда не просили бы кого-то другого вести переговоры с Путиным от их имени в Минске, имея в виду обсуждения, предшествовавшие подписанию Минских соглашений по Украине.

По ее мнению, решение о начале диалога с Россией должно принимать действующее руководство. «Я не намерена вмешиваться в этот процесс», — подчеркнула она.

Меркель также напомнила о своем последнем саммите ЕС в качестве канцлера, когда предложила разработать формат диалога с Россией, поскольку считала, что это не должно быть исключительно американской задачей.

«Тогда это закончилось неудачей», — добавила она.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!