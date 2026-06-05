Меркель вновь отказалась от роли посредника на переговорах с Россией

Меркель: переговоры с Путиным можно вести только при наличии политической власти

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает себя подходящим кандидатом для посредничества в переговорах с Россией, поскольку у нее нет необходимой политической власти. Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«С российским президентом — это я знаю по своему опыту — можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», — пояснила Меркель, отвечая на вопрос о причинах своего нежелания выступать в роли посредника между ЕС и Россией.

Она также отметила, что сама и бывший президент Франции Франсуа Олланд никогда не просили бы кого-то другого вести переговоры с Путиным от их имени в Минске, имея в виду обсуждения, предшествовавшие подписанию Минских соглашений по Украине.

По ее мнению, решение о начале диалога с Россией должно принимать действующее руководство. «Я не намерена вмешиваться в этот процесс», — подчеркнула она.

Меркель также напомнила о своем последнем саммите ЕС в качестве канцлера, когда предложила разработать формат диалога с Россией, поскольку считала, что это не должно быть исключительно американской задачей.

«Тогда это закончилось неудачей», — добавила она.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.