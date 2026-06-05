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Политика

Глава МИД ФРГ обратился к Путину

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Путина начать переговоры о мире с участием Европы
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал российского лидера Владимира Путина начать переговоры о мире на Украине с участием Европы. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Думаю, все видят, что конфликт находится на стадии, когда ему необходимо срочно положить конец», — заявил Вадефуль.

Министр заявил о необходимости включить Германию и Евросоюз в переговорный процесс. По его словам, на кону стоит европейский континент, потенциальные гарантии безопасности для Украины и ее евроинтеграция. Эти вопросы не могут обсуждаться без участия ЕС, считает глава МИД ФРГ.

«Поэтому европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры. <…> Мы можем в любой момент решить, в каком формате и когда именно это произойдет», — сказал он.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.

Ранее Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий.

 
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