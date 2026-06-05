В Госдуму внесен проект заявления из-за политики США против Кубы

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты парламента проект заявления в связи с усилением агрессивной политики США против Кубы. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В проекте отмечается, что депутаты Госдумы призывают ООН, парламенты стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Кубы. Депутаты также призвали Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.