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Политика

Депутат Европарламента обвинил ЕС в поддержке «нацистских зверств» на Украине

Евродепутат Блага в письме призвал ЕС остановить все платежи на Украину
Christoph Thanei/Global Look Press

Брюссель поддерживает «любые нацистские зверства» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Дальнейший скандал в Европарламенте! На польского евродепутата кричали на [заседании] комитета по международным делам только потому, что он обратил внимание [евродепутатов] на существование концентрационных рабочих лагерей на Украине, где мучают политическую оппозицию. Существуют ужасающие свидетельства [этого]. Вот вы и послушайте [информацию об этом]. Они здесь, в Брюсселе, поддерживают любые нацистские зверства, которые совершит Зеленский», — написал он.

Блага также рассказал, что обратился с письмом к Еврокомиссии, чтобы она немедленно остановила все платежи на Украину.

До этого Блага говорил, что Словакия не будет принимать участие в создаваемом Европой трибунале против России по Украине. Политик подчеркнул, что гордится тем, что власти страны не будут участвовать в подобном фарсе.

Также Блага высказывал мнение о том, что президент Украины должен предстать перед военным трибуналом за теракт в Старобельске.

До этого Блага заявил, что Зеленский открыто признался в фашизме.

 
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