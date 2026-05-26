Евродепутат Блага: Зеленский открыто примкнул к фашизму, воздав почести Мельнику
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрею Мельнику.

«Отдать дань уважения одному из лидеров бандеровцев, Мельнику, — это то же самое, что президент Словакии отдаст дань Шане Маху (словацкий фашист — прим. ред.)», — написал Блага.

Политик отметил, что режим Зеленского является бандеровским. По его словам, Украина становится фашистским государством.

До этого МИД Израиля осудил проведение на Украине церемонии перезахоронения Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Ведомство выразило сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию и призвало не игнорировать историческую правду.

Мельника и его супругу перезахоронили 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, глава МИД Андрей Сибига и руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Ранее в Кремле заявили, что считают проявления неонацизма в Киеве опасными для Европы.

 
