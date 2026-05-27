Евродепутат Блага: Словакия не будет участвовать в трибунале против России

Словакия не будет принимать участие в создаваемом Европой трибунале против России по Украине. Об этом заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал», — написал он.

Политик подчеркнул, что гордится тем, что власти страны не будут участвовать в подобном фарсе.

До этого Блага высказывал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за теракт в Старобельске.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске. Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили».

Ранее Захарова прокомментировала отказ японских журналистов ехать в Старобельск.