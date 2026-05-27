В Словакии заявили, что Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за теракт в ЛНР

Депутат Блага: Зеленский должен пройти через трибунал за теракт в Старобельске
Украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за теракт в Старобельске. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев», — написал он.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске. Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили». По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей. На этом фоне Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен планами России нанести ответные удары по Киеву.

В Reuters обратили внимание, что в ООН отреагировали на террористическую атаку ВСУ в Старобельске только после того, как Россия анонсировала удары возмездия по Украине.

Ранее Захарова прокомментировала отказ японских журналистов ехать в Старобельск.

 
