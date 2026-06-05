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Политика

Суд в Молдавии оставил в силе приговор депутату от оппозиции Таубер

РИА: апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор Таубер
Vladislav Culiomza/Reuters

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор бывшему депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллегия постановила считать необоснованными и отклонить доводы защиты, отказав в удовлетворении жалобы гражданки Марины Таубер. Приговор первой инстанции остается в силе», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года суд в Кишиневе приговорил Таубер к 7,5 года лишения свободы по делу о «незаконном финансировании» партии «Шор».

Таубер предъявили обвинение по нескольким эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы. Гособвинение просило для депутата 13 лет лишения свободы с запретом занимать государственные и политические должности.

Ранее Таубер назвала дело против нее в Молдавии расправой над оппозицией.

 
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