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Политика

Посольство РФ рассказало румынам, чей морской дрон взорвался в порту их страны

Посольство РФ: дрейфующие у берегов Румынии БЭКи используются ВСУ для терактов
Observator Antena1/Handout/Reuters

У берегов Румынии дрейфуют украинские безэкипажные катера (БЭКи), которые используются ВСУ для терактов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности в Черном море. Об этом заявило в Telegram-канале посольство России в Бухаресте, обращаясь к румынской общественности.

В дипмиссии подчеркнули, что любые попытки прямо или косвенно связать эти БЭК с Российской Федерацией и возложить на нее ответственность за взрыв в румынском порту лишены малейших оснований.

Утром 5 июня в порту Констанцы взорвался безэкипажный катер. Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30 — к этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки. Украина уведомила Румынию, что взорвавшийся БЭК входил в группу из пяти дронов.

Ранее взрыв морского дрона в Румынии показали в прямом эфире.

 
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