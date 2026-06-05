В МИД РФ назвали атаку в Азовском море свидетельством террористической сущности Киева

Атака украинских беспилотников на грузовые суда в Азовском море подтвердила террористическую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ оказали содействие пострадавшим при ударе морякам. РФ поможет партнерам в получении всех сведений о произошедшем и обеспечении консульского доступа гражданам Азербайджана, подчеркнула представитель МИД.

Несколькими часами ранее начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизад заявил, что пять граждан Азербайджана не выжили в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. По его словам, еще три человека получили ранения и находятся в больнице Ейска.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» подтвердил нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря. Он рассказал, что украинские силы наносили удары по грузовым судам в портах на северном побережье Азова.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.