Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ назвали атаку в Азовском море свидетельством террористической сущности Киева

МИД РФ: атака на суда в Азовском море подтвердила террористическую сущность Киева
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Атака украинских беспилотников на грузовые суда в Азовском море подтвердила террористическую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ оказали содействие пострадавшим при ударе морякам. РФ поможет партнерам в получении всех сведений о произошедшем и обеспечении консульского доступа гражданам Азербайджана, подчеркнула представитель МИД.

Несколькими часами ранее начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизад заявил, что пять граждан Азербайджана не выжили в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. По его словам, еще три человека получили ранения и находятся в больнице Ейска.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» подтвердил нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря. Он рассказал, что украинские силы наносили удары по грузовым судам в портах на северном побережье Азова.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!