Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ: верховный лидер Ирана скрывается в неизвестном месте

CBS News: Моджтаба Хаменеи фактически изолирован от внешнего мира
Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте, его доступ к внешнему миру ограничен, сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

Отмечается, что связь с верховным лидером возможна только через курьеров. Авторы телеканала подчеркивают, что иранские чиновники испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы.

При этом представитель Белого дома отказался комментировать разведданные о местонахождении Хаменеи и иранские методы связи.

10 мая газета The Wall Street Journal писала, что отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике создает напряженность в переговорах с США, а его молчание провоцирует разногласия в Тегеране.

По словам дипломатов, Хаменеи не появлялся с конца февраля — после американо-израильского удара, в результате которого, предположительно, получил серьезное ранение. Без верховного лидера иранские элиты не могут решить, на какие уступки можно пойти в ходе диалога с США, отмечалось в публикации.

Сторонники «жесткой линии» размещают в социальных сетях призывы к Хаменеи выпустить хотя бы голосовое сообщение по теме переговоров и критикуют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и других политиков, которых считают склонными к умеренной позиции.

Ранее Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!