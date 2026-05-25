СМИ: верховный лидер Ирана скрывается в неизвестном месте

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте, его доступ к внешнему миру ограничен, сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

Отмечается, что связь с верховным лидером возможна только через курьеров. Авторы телеканала подчеркивают, что иранские чиновники испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы.

При этом представитель Белого дома отказался комментировать разведданные о местонахождении Хаменеи и иранские методы связи.

10 мая газета The Wall Street Journal писала, что отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике создает напряженность в переговорах с США, а его молчание провоцирует разногласия в Тегеране.

По словам дипломатов, Хаменеи не появлялся с конца февраля — после американо-израильского удара, в результате которого, предположительно, получил серьезное ранение. Без верховного лидера иранские элиты не могут решить, на какие уступки можно пойти в ходе диалога с США, отмечалось в публикации.

Сторонники «жесткой линии» размещают в социальных сетях призывы к Хаменеи выпустить хотя бы голосовое сообщение по теме переговоров и критикуют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и других политиков, которых считают склонными к умеренной позиции.

Ранее Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.