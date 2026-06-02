В США раскрыли судьбу верховного лидера Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о наличии признаков того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и принимает активное участие в принятии ключевых политических решений. Об этом пишет Reuters.

«Есть признаки того, что Моджтаба Хаменеи жив и все активнее участвует в принятии решений», — сказал госсекретарь.

18 мая глава пресс-службы минздрава Ирана Хосейн Керманпур заявил, что полученные Хаменеи при американо-израильском ударе травмы не «изувечили» его внешность. По словам чиновника, Хаменеи — вопреки провоцируемым Западом слухам — не лишился конечностей и не стал инвалидом. Руководитель протокольной службы офиса иранского лидера Мазахер Хосейни уточнял, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после полученной травмы спины и колена, а также рваной раны за ухом.

Верховный лидер Ирана пострадал в марте текущего года во время совместной бомбардировки США и Израиля. Он был избран на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта и с тех пор еще ни разу не появлялся на публике. Пресс-служба лидера ограничилась несколькими посланиями от его имени: их либо зачитывали ведущие на телевидении, либо распространяли в печатной форме.

Ранее в США заявили, что Хаменеи фактически изолирован от внешнего мира.