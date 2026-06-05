России не следует очаровываться США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы не склонны к тому, чтобы носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами. Мы должны все очаровываться в первую очередь своими национальными интересами», — подчеркнул Песков.

До этого пресс-секретарь главы государства указал, что США продолжают тенденцию на втягивание в украинский конфликт, которая началась при американском президенте Джо Байдене. По словам Пескова, позиция Белого дома последовательна, но при этом противоречива. Он пояснил, что последовательность проявляется в том, что США поставляют оружие только одной стороне — Украине.

До этого постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности между Россией и Украиной.

Ранее Сибига объяснил необходимость членства Украины в НАТО.