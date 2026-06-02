Сибига объяснил необходимость членства Украины в НАТО

Запад должен признать, что членство Украины в НАТО является наиболее выгодной и логичной моделью будущего Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит «Укринформ».

«Первое. Мы должны навсегда закрепить в своем мышлении парадигму, что безопасность – прежде всего. <…> Второе. Не может быть никакой альтернативы полноценному членству Украины в Европейском Союзе. И так же союзникам придется рано или поздно осознать, что Украина в НАТО является наиболее экономически выгодной и логической моделью будущего для всей Европы», — сказал Сибига.

По его утверждению, странам Запада лучше иметь Украину внутри НАТО, чем вне военного блока.

В конце апреля журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники сообщил, что надежды Украины вступить в НАТО в обозримом будущем тщетны. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна очень хочет вступить в НАТО, так как «это решило бы много проблем». При этом он признал, что Украину не готовы брать в альянс.

Ранее президент США исключил возможность вступления Украины в НАТО.