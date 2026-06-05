Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что США отчасти продолжают тенденцию на втягивание в украинский конфликт, которая началась при Джо Байдене.

По словам Пескова, позиция Белого дома последовательная, но при этом противоречивая. Он пояснил, что последовательность проявляется в том, что США поставляют оружие только одной стороне — Украине, и эта тенденция продолжается.

«Собственно, Байден опосредованно втянул США в этот конфликт. Отчасти эта тенденция продолжается», — сказал он.

До этого постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности между Россией и Украиной. Он отметил, что Запад понимает: мир не будет достигнут без устранения первопричин конфликта. По словам Полянского, страны ЕС и НАТО много лет работали над разрушением добрососедских отношений России и Украины.

Ранее Сибига объяснил необходимость членства Украины в НАТО.