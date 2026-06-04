Полянский: НАТО из кожи вон лезет, чтобы не допустить договоренностей по Украине

ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности России и Украины. Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

Полянский отметил, что страны Запада понимают, что мир не будет достигнут без устранения первопричин конфликта. Он добавил, что страны ЕС и НАТО много лет работали над разрушением добрососедских отношений России и Украины.

«И именно поэтому ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить достижения договоренности между Россией и Украиной», — сказал он.

2 июня глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад признать, что членство Украины в НАТО является наиболее выгодной и логичной моделью будущего Европы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО отвечает интересам в том числе и России. Он объяснил это тем, что «в будущем россиянам может быть больно, если Украина не будет в НАТО».

Ранее политолог уличил Украину в попытках втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.