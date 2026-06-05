Песков ответил, рассказали ли Путину о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского

Президенту России Владимиру Путину доложили о реакции мировых лидеров на открытое письмо его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Доложили о разных реакциях мировых лидеров на это [открытое письмо Зеленского]», — сказал представитель Кремля.

Накануне на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня Песков заявил, что Путину передали письменный вариант письма Зеленского. При этом пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, как российский лидер отреагировал на обращение украинского лидера. Песков предположил, что президент России так или иначе затронет эту тему на предстоящем пленарном заседании ПМЭФ

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.