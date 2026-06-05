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Политика

Крым использовал активы украинских бизнесменов на нужды бойцов СВО

Константинов: Крым направил на СВО 4,5 млрд рублей из средств олигархов Украины
Владимир Астапкович/РИА Новости

Крым направил обеспечение безопасности полуострова и на нужды участников специальной военной операции 4,5 млрд рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов олигархов Украины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, также на строительство и ремонт социально значимых объектов было выделено 9 млрд рублей.

В сентябре 2024 года Константинов заявлял, что жители Крыма поддерживают действия властей и «сами инициируют разные формы борьбы с правительством Украины, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов».

Парламент Крыма с осени 2022 года принял несколько решений о национализации имущества лиц, связанных с Украиной и совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.

Ранее в Крыму озвучили сумму, вырученную от национализации имущества украинцев.

 
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