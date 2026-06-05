Песков оценил вероятность саммита Путина и Трампа этим летом

Вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа этим летом составляет 50%. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В мае помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон не вели разговоров о встрече Путина и Трампа. В рамках саммита АТЭС в Китае встреча Путина и Трампа возможна, но пока не согласовывалась, добавил он.

До этого президент США не исключил, что может приехать в Россию уже в этом году. Трамп считает, что визит мог бы помочь установлению мира на Украине. При этом глава Белого дома заявил, что пока между Москвой и Вашингтоном нет общего понимания относительно будущего Донбасса. Для чего Трампу поездка в Россию и ждут ли его в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил идею встречи Путина и Зеленского.