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Политика

«Жабагадюкинг»: Захарова высмеяла спор Польши и Украины о нацизме

Захарова: Варшава только сейчас заметила прославление нацистов на Украине
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 описала спор между Польшей и Украиной по вопросу прославления украинских националистов как «жабагадюкинг».

«Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», — заявила она.

Захарова также прокомментировала изменение риторики польской стороны после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА» (организация запрещена в России). Представитель МИД выразила недоумение тем, что в Варшаве не замечали символику, литературу и названия подразделений, связанных с украинскими националистическими формированиями, которые впоследствии вошли в состав ВСУ.

В опубликованном докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине говорится, что Киев при поддержке западных стран проводит агрессивную пропаганду неонацизма, сопровождаемую пересмотром истории Великой Отечественной войны.

Недавно Зеленский присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА». После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения украинского лидера высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

Одной из наиболее сложных тем в отношениях между Польшей и Украиной остается вопрос оценки Волынской резни и отношения к лидерам ОУН (организация запрещена в России)-УПА. В 2016 году Сейм Польши утвердил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики в 1943–1945 годах.

Согласно позиции польской стороны, массовые расправы над польским населением Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Второй Польской республики совершались сторонниками ОУН-УПА в период с 1939 по 1945 год.

Ранее в Кремле прокомментировали перезахоронение лидера ОУН Мельника.

 
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