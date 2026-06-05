Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ, когда понадобится, то примет решение и выйдет из нее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время дебатов правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что будет означать заморозка участия Армении в ОДКБ, а также почему не было принято окончательного решения о выходе из организации.

Премьер отметил, что «иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем».

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Пашинян заявил, что ОДКБ не помогла Еревану в Карабахе. Путин отметил, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

На следующий день Пашинян заявил, что все еще продолжает считать нереальным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.