Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на вопрос о подготовке Германии к войне

Путин вступился за журналиста DPA после вопроса о подготовке Германии к войне

Президент России Владимир Путин вступился за главу новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика после вопроса модератора о том, готовится ли Германия к войне с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Во время дискуссии модератор встречи обратился к Романчику с вопросом о том, замечает ли он признаки подготовки Германии к военному противостоянию с Россией.

«Или это нам так кажется?» — спросил он.

Путин вмешался и заявил, что журналист не обязан отвечать на подобный вопрос.

«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал Путин журналисту агентства DPA.

Встреча главы государства с руководителями зарубежных информационных агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

До этого Путин заявил, что страны Европейского союза не могут быть посредниками в переговорах с Украиной, поскольку содействуют Киеву, поддерживая вооруженный конфликт поставками оружия.

Ранее Путин отреагировал на заявления о возможности нападения России на НАТО.