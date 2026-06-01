В Госдуме ответили, повлияет ли помощь Азербайджана Украине на отношения с Россией

Поставки генераторов, трансформаторов и кабельной продукции из Азербайджана на Украину не могут испортить отношения между Москвой и Баку, если такая помощь идет простым украинцам, а не обеспечивает потенциал ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



«Если эти электрогенераторы шли на войну, в ВСУ, это одно дело, а если это шло обычным людям — это другое дело. Смотря куда пошли эти генераторы, в этом вопрос. Потому что мы слышим, что периодически их забирают у людей и отправляют на фронт, даже когда эта помощь идет непосредственно людям», — подчеркнула она.



Отвечая на вопрос о том, не испортит ли отношения Москвы и Баку сам факт помощи Украине со стороны Азербайджана, Журова сказала, что не стоит делать скоропалительных выводов.



До этого глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что Азербайджан оказал Украине значительную помощь прошлой зимой за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции.

Сегодня республика содействует подготовке Украины к предстоящему зимнему сезону, отметил Шмыгаль.







