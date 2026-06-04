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Политика

Путин напомнил, что Европа сама отказалась покупать российские энергоносители

Путин: Россия не отказывалась поставлять энергоносители в Европу
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, там отказались от них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира, передает РИА Новости.

«Я, знаете, с удивлением слышал, что Россия, такая злобная Россия, перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали. Просто Европа отказалась покупать», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что страны Европейского Союза (ЕС) не могут быть посредниками в переговорах с Украиной, поскольку содействует республике.

2 июня сообщалось, что в Европе закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) в мае снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а запасы голубого топлива по итогам месяца являются минимальными за последние пять лет.

Ранее биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть.

 
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