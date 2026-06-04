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Политика

Путин заявил, что не будет задавать вопросы главам мировых СМИ, так как «не журналист»

Путин на встрече со СМИ пообещал только отвечать на вопросы, а не задавать их
Кадр из видео/Первый канал

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых СМИ в ходе ПМЭФ пообещал только отвечать на вопросы, а не задавать, хотя они есть. Об этом пишет ТАСС.

В ходе мероприятия генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что участники встречи подготовили очень острые вопросы и к руководителям некоторых изданий у главы государства тоже могут быть вопросы.

«Нет, я вопросов задавать не буду, я не журналист. Вы будете задавать — я буду отвечать», — сказал Путин.

На встречу с российским главой приехали представители французских, американских, испанских и других информационных агентств.

Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, разговор пройдет в формате «вопросы — ответы» и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, ключевым международным событиям.

XXIX Петербургский международный экономический форум стал масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

Ранее Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ.

 
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