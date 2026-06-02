Путин обсудит с мировыми СМИ главные мировые события

Путин обсудит с руководителями мировых информагентств ключевые события в мире

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин обсудит с руководителями мировых информагентств ключевые события в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Разговор пройдет в формате «вопросы — ответы» и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, ключевым международным событиям», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ.