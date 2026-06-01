Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ

Песков: Кремль никогда не раскрывает заранее, кто будет главным гостем на ПМЭФ

Кремль традиционно не раскрывает заранее информацию о личности ключевого гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Никогда заранее же это не говорим», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет удостоен чести стать главным приглашенным на ПМЭФ-2026.

По словам президента России Владимира Путина, главным гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году будет представитель одной из стран, имеющих статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Глава государства отметил, что ежегодно ПМЭФ привлекает крупные делегации от стран-партнеров Евразийского экономического сообщества.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

