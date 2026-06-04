Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова раскрыла, как Москва относится к заявлениям Венгрии

Захарова: Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой
Александр Вильф/РИА Новости

Москва фиксирует заявления Будапешта по поводу отношений с Россией и ситуации на Украине. Об этом сообщила на полях ПМЭФ-2026 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что и в этих вопросах венгерское правительство будет действовать, руководствуясь этой мерой ответственности, которой его наделил народ страны и следуя его, народа, интересам», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия будет исходить из конкретных дел, заявлений республики.

4 июня венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт будет пытаться диверсифицировать экономику страны, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов не может.

3 июня политик высказал мнение, что Венгрия могла бы предоставить дипломатическую помощь для урегулирования украинского конфликта и стать местом проведения переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее политолог оценил отказ Будапешта поставлять оружие Украине.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!