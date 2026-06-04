Захарова раскрыла, как Москва относится к заявлениям Венгрии

Москва фиксирует заявления Будапешта по поводу отношений с Россией и ситуации на Украине. Об этом сообщила на полях ПМЭФ-2026 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что и в этих вопросах венгерское правительство будет действовать, руководствуясь этой мерой ответственности, которой его наделил народ страны и следуя его, народа, интересам», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия будет исходить из конкретных дел, заявлений республики.

4 июня венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт будет пытаться диверсифицировать экономику страны, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов не может.

3 июня политик высказал мнение, что Венгрия могла бы предоставить дипломатическую помощь для урегулирования украинского конфликта и стать местом проведения переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее политолог оценил отказ Будапешта поставлять оружие Украине.