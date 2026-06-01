Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Политолог оценил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Политолог Безпалько: с приходом Мадьяра Венгрия не изменит политический курс
Bernadett Szabo/Reuters

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ Венгрии поставлять оружие Украине. По мнению эксперта, новый премьер-министр республики Петер Мадьяр продолжит курс экс-главы кабмина Виктора Орбана.

«Мадьяр – это молодой Орбан. Просто он действовать будет не так вызывающе, как это делал Орбан. А делать будет ровно то же самое», — считает Безпалько.

По его прогнозам, помимо отказа Украине в передаче арсеналов и финансировании, Мадьяр будет требовать возобновления поставок нефти из России и защиты прав венгерского населения.

В конце мая Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

До этого премьер Венгрии выразил мнение, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. По его словам, сейчас обе стороны несут потери на фронте, а граница остается «довольно стабильной», поэтому продолжать конфликт «нет смысла».

Ранее стало известно, каких «реальных шагов» требует Венгрия от Украины.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!