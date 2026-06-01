Политолог оценил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ Венгрии поставлять оружие Украине. По мнению эксперта, новый премьер-министр республики Петер Мадьяр продолжит курс экс-главы кабмина Виктора Орбана.

«Мадьяр – это молодой Орбан. Просто он действовать будет не так вызывающе, как это делал Орбан. А делать будет ровно то же самое», — считает Безпалько.

По его прогнозам, помимо отказа Украине в передаче арсеналов и финансировании, Мадьяр будет требовать возобновления поставок нефти из России и защиты прав венгерского населения.

В конце мая Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

До этого премьер Венгрии выразил мнение, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. По его словам, сейчас обе стороны несут потери на фронте, а граница остается «довольно стабильной», поэтому продолжать конфликт «нет смысла».

Ранее стало известно, каких «реальных шагов» требует Венгрия от Украины.