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Политика

Путин начал встречу с главами мировых информационных агентств

RT: стартовала встреча Путина с руководителями ведущих мировых информагентств
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В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Об этом сообщает RT.

«Я вопросов задавать не буду, я не журналист», — сказал глава государства, отвечая на слова открывшего встречу гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова о том, что у президента РФ могут быть вопросы к журналистам.

В мероприятии принимают участие представители AFP (Франция), Associated Press (США), DPA (Германия), EFE (Испания), MENA (Египет), Press Trust of India (Индия), АзерТАдж (Азербайджан), БелТА (Белоруссия), «Кабар» (Киргизия), Синьхуа (Китай), Телерадиокомплекса президента Казахстана (Казахстан).

Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, разговор пройдет в формате «вопросы — ответы» и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, ключевым международным событиям.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 5 июня в 19-ый раз. Форум стал масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ.

 
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