Задержанный Швецией сухогруз могут передать Украине

Суд в Швеции постановил, что задержанный местными властями сухогруз Caffa могут передать Украине. Об этом пишет Sweden Herald.

«Судно Caffa, на борт которого 6 марта поднялись шведские власти, может быть передано Украине, постановил окружной суд Истада», — сказал прокурор Хакан Ларссон.

Суд пояснил, что Украина может получить сухогруз в рамках международного расследования. Судно, шедшее под флагом Гвинеи через территориальные воды Швеции, числится в санкционном списке Украины. Из 11 членов экипажа десять — граждане РФ, а капитан судна находится под стражей в Мальме.

До этого российский дипломат посетил задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa, у которого есть российское гражданство, он содержится в удовлетворительных условиях.

Сейчас судно стоит в порту Треллеборга и ожидает решения окружного суда. Экипаж корабля, практически полностью состоящий из россиян, покинул территорию Швеции на самолете. Подробнее о ситуации с сухогрузом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швеции задержали судно по подозрению в экологических преступлениях.