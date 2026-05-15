Швеция может передать Украине сухогруз Caffa. В Киеве связывают это судно с «теневым флотом» России

Окружной суд в Швеции рассмотрит вопрос о передаче задержанного сухогруза Caffa Украине, заявил прокурор Хокан Ларссон телеканалу TV4.
«Украина потребовала передать судно. Причина в том, что там ведется предварительное расследование, и в этом процессе судно имеет важное значение», — сказал он.
Украинская прокуратура аргументировала свой запрос тем, что ранее сухогруз ходил под российским флагом и использовался для вывоза зерна. «Если окружной суд даст положительный ответ, тогда мы скажем Украине: «Суд дал добро, забирайте судно», — объяснил Ларссон.
Также суд проверит законность ареста сухогруза, уточнил прокурор.
«Пустой и закрытый» сухогруз сейчас стоит в порту Треллеборга в ожидании решения о его возможной передаче Украине, сообщил TV4.
«В целом, если государство запрашивает передачу чего-либо, мы это передаем, а затем оно должно убедиться, что это доставлено по назначению», — добавил Ларссон.
Между тем украинская сторона заявила TV4, что «больше не хочет комментировать дело» и предложила «поднять этот вопрос через две недели».
Обстоятельства задержания сухогруза
Шведская полиция и береговая охрана задержали судно Caffa под гвинейским флагом у берегов Треллеборга на юге королевства 6 марта по подозрению в нарушении правил безопасности международного судоходства. Оно следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.
«Береговая охрана взяла под контроль судно с неясным флагом <…> На основании национального и международного законодательства береговая охрана считает судно Caffa, плавающее под гвинейским флагом, судном без гражданства», — отметило ведомство.
По информации телеканала SVT, в рамках операции по задержанию судна, которая носила название «Черный кофе», были задействованы вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз. Береговая охрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении морского законодательства в связи с непригодностью судна к плаванию.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в социальной сети Х утверждал, что Caffa находится в санкционном списке Украины и, предварительно, летом прошлого года сменило флаг с российского на гвинейский. Кроме того, чиновник обратил внимание на неясность структуры собственности сухогруза.
Судно обладает «многими характеристиками, которые мы связываем с теневым флотом», добавил представитель береговой охраны Маттиас Линдхольм.
10 из 11 членов экипажа сухогруза имели российское гражданство. В связи с этим посольство России в Швеции находилось в контакте с властями королевства. Также дипломаты обращались к шведской стороне с просьбой обеспечить экипаж водой и продуктами, сообщил посол РФ Сергей Беляев в беседе с РИА Новости.
7 марта капитана судна, гражданина России, поместили под стражу в шведском Мальме. Как сообщала прокуратура королевства, его подозревали в нарушении морского законодательства и предъявлении поддельных документов во время обыска сухогруза. Капитану были предоставлены переводчик и адвокат. 22 апреля прокуратура отпустила мужчину.
«Капитан сухогруза Caffa освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств», — подчеркнул Беляев.
12 мая экипаж судна покинул Швецию на самолете.