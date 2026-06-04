СМИ узнали о подготовке Германии к переговорам с Россией

Германия, длительное время не желавшая вести диалог с Россией, внезапно начала готовиться к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Die Zeit.

В издании утверждают, что в Берлине несколько недель идет обсуждение формата диалога с Москвой совместно с европейскими союзниками. В федеральном правительстве проходят консультации по вопросу Украины, особенно с представителями Франции и Великобритании. В правительственных кругах Германии говорят, что постепенно открывается окно для контактов между Европой и Россией.

До этого в прессе начали обсуждали кандидатов в переговорщики от имени Евросоюза. По одной из версий, таким переговорщиком могла стать экс-канцлер ФРГ, что Ангела Меркель. Путин ранее предлагал в качестве посредника экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией.

Ранее была названа главная ошибка американских переговорщиков по Украине.