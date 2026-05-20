Меркель может стать кандидатом на роль переговорщика с Россией от Евросоюза

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят достоинства потенциальных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в ЕС обсуждают кандидатуры бывшего премьер-министра Италии Марио Драги и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на позицию переговорщика от Европы.

Собеседники издания утверждают, что администрация президента США якобы сообщила коллегам в Евросоюзе, что она не возражает против переговоров ЕС с Россией одновременно с переговорами Вашингтона с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть в этой роли «кого-то вроде Драги» или «сильного действующего лидера». По данным издания, украинский лидер должен обсудить этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Великобритании в конце текущей недели.

Ранее представитель Драги назвал слухи о его кандидатуре на роль переговорщика с Россией журналистскими домыслами.