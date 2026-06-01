Политолог уличил Украину в попытках втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Украина путем провокаций пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Эксперт напомнил, что Зеленский написал письмо в Соединенные Штаты, где «буквально умолял» прислать зенитные ракеты. Это показывает, что Украина «в отчаянном положении» и понимает, что наступление ВС РФ нанесет серьезный ущерб правительству и системе управления страной, отметил политолог.

«И я бы очень удивился, если бы в сложившихся обстоятельствах россияне решили, что запустить дрон в жилой дом в Румынии — хорошая идея. Для России в этом нет никакого смысла. А вот для Украины — очень даже. Видно, что Зеленский паникует, будто понимает, что все идет к концу, и этот конец уже близок», — заявил Крайнер.

По его оценкам, Киев через провокации пытается вынудить страны Запада начать боевые действия против России. Речь идет о задействовании пятой статьи НАТО для спасения Украины, считает аналитик.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее сенатор ответил на обвинения России в инциденте с БПЛА в Румынии.