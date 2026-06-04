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Политика

Венгрия не поддержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз

WP: Мадьяр выступил против быстрого вступления Украины в Евросоюз
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против желания Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Отмечается, что позиция Венгрии не изменилась даже после смены власти в стране.

«Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский», — говорится в публикации.

20 мая Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

В конце января Виктор Орбан, занимавший на тот момент должность венгерского премьер-министра, высказал мнение, что дешевый импорт зерна с Украины и из стран Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия) в Евросоюз служит интересам торговцев, а не европейских фермеров. Поэтому последние должны объединиться.

Ранее Венгрия запретила импорт сельхозпродукции из Украины.

 
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