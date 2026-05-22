Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Мадьяр: кабмин Венгрии ввел запрет на импорт сельхозпродукции с Украины
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Мадьяр на своей странице в социальной сети Х.

«Правительство Венгрии <...> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — говорится в публикации.

20 мая Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

В конце января Виктор Орбан, занимавший на тот момент должность венгерского премьер-министра, высказал мнение, что дешевый импорт зерна с Украины и из стран Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия) в Евросоюз служит интересам торговцев, а не европейских фермеров. Поэтому последние должны объединиться.

Ранее аналитики рассказали, что Россия может получить от соглашения ЕС с Меркосур.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!