Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Мадьяр на своей странице в социальной сети Х.

«Правительство Венгрии <...> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — говорится в публикации.

20 мая Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

В конце января Виктор Орбан, занимавший на тот момент должность венгерского премьер-министра, высказал мнение, что дешевый импорт зерна с Украины и из стран Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия) в Евросоюз служит интересам торговцев, а не европейских фермеров. Поэтому последние должны объединиться.

