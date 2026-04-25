Глава РФПИ Дмитриев назвал условие мира во всем мире

Страны мира будут сотрудничать друг с другом лишь тогда, когда они победят «вирус глобализма». Такое мнение в социальной сети X выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, РФ и КНР якобы объединились для противостояния Европе.

«Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма», — написал глава РФПИ.

Накануне Макрон назвал лидера России Владимира Путина, главу Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина главными противниками Европы. При этом французский лидер отметил, что хоть Трамп и относится к противникам Европы, но при этом остается «союзником», несмотря на его непредсказуемость.

До этого президент Франции заявил, что одобрение Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд является «мощным сигналом» для Москвы. Он отметил, что Европа готова продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

