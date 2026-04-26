Дмитриев осудил пропаганду насилия со стороны левых в США

Дмитриев назвал злом пропаганду насилия со стороны левых после случая с Трампом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал злом пропаганду политического насилия со стороны левых сил после стрельбы во время ужина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Пропаганда политического насилия со стороны левых — это зло», — написал он в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что подозреваемый в стрельбе Коул Томас Аллен жертвовал денежные средства на президентскую кампанию бывшего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на ужине с Трампом.