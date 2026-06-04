Захарова ответила, что должна сделать Германия для восстановления отношений с РФ

Разговоры о будущем отношений России и Германии возможны только после того, как Берлин осудит теракты против российских граждан и прекратит финансировать международный терроризм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Только в этом случае мы вообще, мне кажется, каким-то образом можем даже на словах фантазировать на тему [восстановления отношений с Германией]», — сказала Захарова.

В конце мая профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал письмо канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, в котором призвал его немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Содержание письма стало известно немецкой газете Berliner Zeitung. Сакс обратил внимание, что Мерц так и не пошел по пути дипломатии. Профессор назвал решение канцлера ФРГ «беспрецедентным отказом от лидерской роли». Автор письма отметил, что правительство Германии ни разу не пыталось провести «настоящие переговоры» с российским руководством. Речь идет о консультациях сродни тем, что положили конец холодной войне.

Также профессор призвал главу немецкого правительства заявить Украине о недопустимости ударов по гражданским объектам и сказать немцам правду. Сакс считает, что она заключается в том, что подписание соглашения с признанием нейтралитета Украины является реалистичным путем урегулирования конфликта.

Ранее Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным.