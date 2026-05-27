Мерца призвали немедленно вступить в переговоры с Путиным

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в открытом письме, текст которого опубликовала газета Berliner Zeitung, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По словам специалиста, полгода назад он уже призывал главу немецкого правительства отказаться от «нормализации войны» и возобновить диалог с Москвой. Однако с тех пор ситуация не только не улучшилась, но и стала значительно хуже.

«Европа и Россия скатываются к открытой войне», — подчеркнул Сакс.

Он обратил внимание, что Мерц так и не пошел по пути дипломатии. Профессор назвал решение канцлера ФРГ «беспрецедентным отказом от лидерской роли». Автор письма отметил, что правительство Германии ни разу не пыталось провести «настоящие переговоры» с российским руководством. Речь идет о консультациях сродни тем, что положили конец холодной войне.

Как написал Сакс, удар украинских войск по колледжу в Старобельске привел к опасному обострению ситуации. После той атаки Москва рекомендовала иностранным гражданам эвакуироваться из Киева. На этом фоне профессор пришел к выводу, что сейчас дипломатия стала необходима, как никогда прежде.

«Пожалуйста, начните диалог с Путиным. Пожалуйста, отправьте своего министра иностранных дел в Москву или пригласите российского министра иностранных дел в Берлин», — попросил специалист, обращаясь к Мерцу.

Также он призвал главу правительства ФРГ заявить Украине о недопустимости ударов по гражданским объектам и сказать немцам правду. Сакс считает, что она заключается в том, что подписание соглашения с признанием нейтралитета Украины является реалистичным путем урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, когда может начаться диалог России и Европы.

 
