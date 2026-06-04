Западноевропейские страны осознают свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в Европе видят активность США и понимают, что «попали в абсолютный просак» с пассивной позицией.

«Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут», — сказала Захарова.

Накануне французская газета Le Monde сообщила, что европейские страны, которые подталкивает Франция, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должна ли она поддерживать контакты с Москвой, а когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее Путин оценил реакцию ЕС на предложение кандидатуры Шредера для переговоров с Россией.