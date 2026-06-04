Трамп объяснил, в какой ситуации будет открыт Ормузский пролив

Трамп: Ормуз будет открыт, как только будет подписан меморандум с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, как только состоится подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. Запись опубликована на портале C-Span.

«Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт, и будет открыт быстро», — заявил Трамп.

До этого дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.

Посол Исламской Республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.