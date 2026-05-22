Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Иран и Оман разрабатывают общую систему сборов за проход через Ормузский пролив

Посол Ирана во Франции: Тегеран и Маскат обсуждают оплату прохода через Ормуз
Stringer/Reuters

Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Детали разрабатываемой системы, включая размеры сборов и механизмы их взимания, пока не раскрываются.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских коридоров в мире, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Любое изменение режима судоходства в этом районе может иметь серьезные последствия для глобального энергетического рынка.

Переговоры между Тегераном и Маскатом свидетельствуют о стремлении Ирана укрепить свои позиции в регионе и получить дополнительные рычаги влияния на проходящие через пролив торговые суда, отмечает Bloomberg.

Ранее Иран разработал новый механизм прохода судов через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!