Евросоюз допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

Reuters: ЕС думает над отправкой миссии для разминирования Ормузского пролива

Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Предлагается, чтобы, когда позволят условия, миссия Aspides взяла на себя основную роль в разминировании Ормузского пролива в качестве вклада ЕС в усилия специальной коалиции Франции и Великобритании», — говорится в публикации.

Отмечается, что для согласования подобного решения требуется одобрение всех 27 государств ЕС.

До этого посол Исламской Республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.