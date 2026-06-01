Нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана

Нефть подорожала на 1-3% на фоне неопределенности по сделке США и Ирана
Eli Hartman/Reuters

После открытия торгов мировые цены на нефть дорожают на 1-3% на фоне неопределенности по возможной сделке между США и Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42% относительно предыдущего закрытия до $93,36 за баррель, а цена июльских фьючерсов на WTI росла на 2,62% — до $89,65. Рост цен на июльские фьючерсы на WTI достигал 3% — до $90,01.

29 мая сообщалось, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.

 
