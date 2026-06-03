Трамп рассказал подробности о ходе переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что переговоры Вашингтона с Ираном «быстро развиваются».

По его словам, Исламская Республика согласилась отказаться от разработки ядерного оружия, а в результате возможной сделки между странами произойдет «много хороших вещей».

Также глава Белого дома утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи принимает участие в принятии решений в переговорном процессе.

Трамп допустил, что морская блокада Ирана продолжится до сентября текущего года.

Накануне Трамп заявил, что Иран действительно готов подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.